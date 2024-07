Bambino di 10 anni chiama soccorsi e salva la mamma dalle botte del compagno

In una storia che dimostra un’incredibile forza e coraggio, un bambino di dieci anni ha salvato la mamma dalla violenza del compagno, chiamando i soccorsi e fermando la Polizia municipale. L’episodio è avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli, e il racconto è stato condiviso dal consigliere comunale Antonio Iazzetta sul suo profilo social.

L’intervento determinante

Secondo Iazzetta, il bambino ha mostrato un’incredibile prontezza nel chiedere aiuto. Dopo aver visto il compagno della mamma picchiarla, ha immediatamente chiamato il 118 per richiedere i soccorsi medici. Non contento, ha anche fermato una pattuglia della Polizia municipale, segnalando con chiarezza la situazione di emergenza. Gli agenti, guidati dal Comandante Antonio Amore, sono intervenuti prontamente e hanno confermato la denuncia fatta dal bambino.

Le azioni della Polizia Municipale

Arrivati a casa della coppia, gli agenti hanno trovato la donna in difficoltà e hanno avviato le procedure necessarie per garantire la sua sicurezza e quella del bambino. La Polizia municipale di Afragola ha svolto un lavoro eccellente nel soccorrere la donna e nel prendere le misure appropriate per fermare il responsabile delle violenze.

Il consigliere Antonio Iazzetta ha espresso ammirazione sia per il coraggio del giovane eroe che per l’efficacia degli agenti della Polizia municipale. “Complimenti alla Polizia municipale di Afragola e al piccolo grande eroe che ha salvato la mamma dalla violenza,” ha scritto Iazzetta. Ha anche sottolineato l’importanza di garantire un seguito adeguato sia per il bambino che per la madre, auspicando che vengano supportati con attenzione dai servizi sociali e dalle forze dell’ordine per evitare ulteriori violenze.