Non ce l’ha fatta il piccolo Gioele, un bambino di soli 10 anni, che è caduto dal balcone del terzo piano nella casa dei nonni. Nonostante l’immediato intervento del 118, Gioele è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Perugia, dove è deceduto durante la notte dopo ore di agonia. Le prime indagini indicano che la caduta sia avvenuta in modo accidentale, ma la dinamica esatta dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Gli agenti della polizia stanno conducendo accertamenti sul caso, ma al momento non emergono responsabilità di altre persone.

Cosa è successo

Secondo le ricostruzioni fornite dai media locali, il bambino si sarebbe sporto dal terrazzo, probabilmente per osservare qualcosa o qualcuno al di sotto dell’abitazione. Questa azione avrebbe preceduto la caduta, che ha innescato un intervento immediato da parte dei soccorritori. La gravità delle condizioni di Gioele è stata evidente fin dal momento del trasporto in ospedale, dove purtroppo le sue condizioni sono peggiorate, portandolo alla morte.

Il cordoglio

Gioele era un giovane calciatore della squadra locale del Castel del Piano, e il presidente Francesco Pace ha espresso il suo profondo dolore per la tragedia avvenuta. Attraverso un post su Facebook, Pace ha condiviso la sua tristezza, descrivendo la perdita come un dolore incommensurabile che “sembra soffocare ogni speranza”. Ha anche parlato dell’importanza della vita e della fede, esprimendo la speranza che la sofferenza della famiglia non conduca alla disperazione. “Nostro Signore ci ha creati per la vita, e dona una vita che non ha fine. Questa certezza deve restare ben piantata nel cuore dell’esistenza”, ha scritto Pace, sottolineando il desiderio di mantenere viva la memoria di Gioele.