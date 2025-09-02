Paura e preoccupazione a Gavardo, in provincia di Brescia, dove un bambino di dieci anni è stato ritrovato dalla polizia locale dopo essersi perso in bicicletta. Tutto è iniziato quando il piccolo, svegliatosi da solo mentre la mamma era uscita per la spesa, ha deciso di prendere la sua bicicletta senza fermarsi nel cortile come faceva di solito. Invece di restare nei dintorni, ha imboccato la strada provinciale, pedalando per diversi chilometri e attraversando quattro comuni. A un certo punto, il bambino ha perso l’orientamento e non è più riuscito a ritrovare la strada di casa, ritrovandosi nei pressi della tangenziale di Gavardo, stanco e spaventato.

Il ritrovamento e il lieto fine

Il piccolo è stato notato da due giovani mentre rischiava di immettersi sulla tangenziale, in un tratto vicino al fiume. Gli agenti della polizia locale della Valsabbia sono intervenuti rapidamente e, grazie al telefono del bambino con una mappa aperta, hanno compreso immediatamente la situazione. I genitori, ignari dell’accaduto, sono stati contattati dagli agenti, mentre il bambino veniva portato al comando per mangiare, visitare gli uffici e calmarsi. La famiglia ha potuto riabbracciarlo poco dopo, tra gioia e sollievo indescrivibili. Prima di tornare a casa, il piccolo ha salutato i poliziotti con un sorriso, che secondo gli agenti “ha riempito i nostri cuori di soddisfazione per aver contribuito a riportarlo sano e salvo dai suoi genitori”.