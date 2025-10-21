Tragedia sfiorata a Roma, in zona Tiburtina, dove un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di casa mentre osservava la sorellina uscire in strada. Il piccolo si era sporto per seguirla con lo sguardo, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:40 in via Beniamino De Ritis. Immediati i soccorsi: il bambino è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. I medici parlano di politrauma e stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno ascoltato la madre, presente in casa al momento dell’incidente. La situazione clinica del piccolo resta molto grave, ma i sanitari non escludono miglioramenti nelle prossime ore.