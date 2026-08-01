Mentre l’Italia continua a fare i conti con il calo delle nascite, Casale Monferrato rappresenta una sorprendente eccezione. Nel punto nascita dell’ospedale Santo Spirito, infatti, nei primi mesi del 2026 è stato registrato un aumento del 40,4% dei parti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati parlano di 139 nascite contro le 99 registrate nel 2025, un risultato in netta controtendenza rispetto al quadro nazionale.

Il momento simbolo di questo andamento positivo è arrivato il 21 luglio, quando nella struttura sono venuti alla luce 12 bambini nella stessa giornata. Un evento eccezionale che ha coinvolto tutto il personale sanitario, dalle ostetriche agli infermieri, impegnati ad assistere contemporaneamente numerose famiglie.

Perché Casale è un caso diverso dagli altri

Il risultato di Casale Monferrato non rappresenta però una vera inversione della crisi demografica italiana, ma un fenomeno locale legato a diversi fattori. Il punto nascita del Santo Spirito è riuscito negli ultimi mesi ad attirare maggiore fiducia da parte delle famiglie del territorio, diventando un riferimento per molte coppie della zona.

Il dato resta comunque significativo perché arriva in un momento storico in cui molte città italiane registrano sempre meno bambini e un progressivo invecchiamento della popolazione. Il caso piemontese dimostra che, dove esistono servizi sanitari percepiti come efficienti e una rete territoriale adeguata, la scelta di avere figli può trovare condizioni più favorevoli.

Nonostante il record, gli esperti invitano alla prudenza: pochi mesi di crescita non bastano a cambiare una tendenza nazionale ormai consolidata. Il calo delle nascite in Italia resta legato a diversi fattori, tra cui difficoltà economiche, precarietà lavorativa, costi abitativi e la diminuzione delle donne in età fertile.