Momenti di paura a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un bambino di appena tre anni è stato trovato mentre si trovava da solo in strada, nel centro abitato. A notarlo sono stati alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò, che hanno messo il piccolo in sicurezza e avviato le ricerche per rintracciare i familiari. Dopo gli accertamenti, i militari sono riusciti a individuare la madre, alla quale il bambino è stato riaffidato. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore.

Altri episodi simili in Italia

Il caso di Santa Maria di Licodia non è un episodio isolato. A marzo scorso, a Sassuolo, in provincia di Modena, un bambino di due anni era stato trovato dalla polizia locale mentre vagava da solo lungo una strada trafficata, dopo la segnalazione di alcuni passanti. Gli agenti erano riusciti in pochi minuti a individuare l’abitazione del piccolo e a riportarlo dalla madre. Un altro episodio si era verificato a Pergine Valsugana, in Trentino, nel luglio 2025, quando un bambino di 10 anni era stato visto camminare da solo e in modo pericoloso sulla SS 47, tra le auto in transito. Solo il tempestivo intervento di un agente della polizia locale fuori servizio aveva evitato conseguenze drammatiche.