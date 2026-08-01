Il rimpatrio di un immigrato non può essere disposto automaticamente, ma deve seguire precise procedure previste dalla normativa italiana ed europea. La misura riguarda principalmente i cittadini stranieri che si trovano sul territorio nazionale senza un valido permesso di soggiorno o che non hanno più i requisiti per restare in Italia.

In questi casi le autorità possono emettere un provvedimento di allontanamento, che può prevedere il ritorno nel Paese di origine. Prima del rimpatrio vengono però valutate diverse condizioni, tra cui l’identificazione della persona, la possibilità concreta di trasferimento e il rispetto dei diritti fondamentali. Le norme europee prevedono infatti che le procedure siano rapide ma compatibili con il diritto internazionale e con il principio di non respingimento.

Rimpatrio volontario e rimpatrio forzato

La normativa distingue tra rimpatrio volontario e rimpatrio forzato. Nel primo caso lo straniero decide di lasciare il territorio con il supporto delle autorità e dei programmi dedicati. L’Italia ha recentemente introdotto nuove disposizioni per rafforzare i programmi di rimpatrio volontario assistito, prevedendo strumenti per accompagnare i cittadini stranieri nella fase di rientro.

Il rimpatrio forzato, invece, viene applicato quando una persona non lascia spontaneamente il Paese dopo un ordine di espulsione o quando sussistono condizioni che rendono necessario l’intervento delle autorità. Possono essere previsti anche periodi di trattenimento nei centri dedicati, per evitare che la persona si renda irreperibile prima dell’esecuzione del provvedimento.

Le nuove regole europee sui rimpatri

Anche l’Unione europea sta lavorando per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio degli stranieri irregolari. Le nuove regole europee puntano a velocizzare gli allontanamenti, aumentare la collaborazione tra gli Stati membri e introdurre strumenti comuni per chi riceve un ordine di rimpatrio.

Tra le novità discusse a livello europeo ci sono maggiori obblighi di collaborazione per le persone interessate, la possibilità di utilizzare strutture di rimpatrio anche fuori dall’Unione europea attraverso accordi con Paesi terzi e procedure più coordinate tra gli Stati. Ogni decisione deve comunque rispettare le garanzie previste dalle norme europee, evitando espulsioni collettive e tutelando chi ha diritto alla protezione internazionale.