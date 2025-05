Manovre pericolose, zig zag tra i passanti e velocità ben oltre il consentito: è quanto accaduto a Napoli, nell’area pedonale di Largo Berlinguer, nel quartiere San Giuseppe. A rendere l’episodio ancora più surreale è l’età del protagonista: appena 9 anni. Il piccolo centauro sfrecciava in mezzo alla folla su una minimoto con cilindrata da 100, un mezzo potente e tutt’altro che adatto ai bambini. La scena non è sfuggita a due carabinieri liberi dal servizio, che hanno cercato di fermare il giovane conducente. Il bambino, però, ha reagito gettando a terra la moto e tentando la fuga. È stato fermato pochi metri dopo e portato in caserma, dove sono stati convocati anche i genitori.

Denuncia ai genitori e sequestro del mezzo

Una volta identificati, i genitori del bambino, entrambi residenti della zona, sono stati denunciati per abbandono di minore. Il comportamento del figlio, infatti, non solo metteva a rischio la sua incolumità ma anche quella degli altri presenti nell’area pedonale. Il mezzo utilizzato dal bambino è risultato essere una mini moto da pista con motore a scoppio e una cilindrata paragonabile a uno scooter: può raggiungere gli 80 km/h. Priva di targa e non immatricolata, non poteva in alcun modo circolare su strada. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e verrà confiscato.