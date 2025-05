Un episodio tanto misterioso quanto inquietante ha scosso la tranquillità di Pavullo nel Frignano, piccolo centro sull’Appennino modenese. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3 del mattino, una guardia giurata di Sicuritalia ha fatto un’insolita scoperta durante un normale giro ispettivo nei pressi della riserva naturale di Sassoguidano. In un’area boscosa appartata, l’agente ha notato una culla abbandonata tra gli arbusti. All’interno, due bambole in condizioni precarie, sporche e consumate. Attorno alla culla erano posizionati alcuni lumini ancora accesi e, poco più in alto, due crocifissi agganciati ai rami di un albero. L’agente avrebbe anche intravisto una figura umana allontanarsi nella penombra, probabilmente disturbata dall’arrivo inatteso.

Allarmato dalla scena e dalla possibile presenza di qualcuno nei dintorni, l’uomo ha allertato immediatamente il 118 e i carabinieri. Le forze dell’ordine, giunte sul posto poco dopo, hanno messo in sicurezza l’area e provveduto al sequestro del materiale rinvenuto.

Ipotesi e indagini in corso

Gli inquirenti hanno subito avviato accertamenti per chiarire la natura e il contesto del ritrovamento. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: il macabro allestimento potrebbe essere riconducibile a un rito religioso, esoterico o addirittura satanico. La disposizione degli oggetti – la culla, le bambole, i lumini ancora accesi e i crocifissi – ha spinto gli investigatori a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di un rituale notturno.

Gli oggetti sono stati inviati per l’analisi, mentre si cerca di risalire all’identità di chi li abbia posizionati nel bosco. Il testimone ha fornito una prima descrizione vaga della persona fuggita, ma al momento non ci sono conferme utili all’identificazione.