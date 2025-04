Una turista, probabilmente di nazionalità tedesca, è morta dopo che la barca sulla quale si trovava, ormeggiata lungo il fiume Stella, in provincia di Udine, è andata a fuoco. Il suo compagno è invece rimasto gravemente ustionato.

Barca a fuoco sul fiume Stella

Secondo alcune indiscrezioni, i tecnici ipotizzano che l’incendio a bordo possa essere stato causato da un cortocircuito oppure da un malfunzionamento dell’impianto a gas installato sullabarca. La drammatica vicenda si è consumata la notte scorsa. Una volta allertati e giunti sul posto, i vigili del fuoco di Latisana e di Lignano, coadiuvati dal reparto sommozzatori, hanno lavorato per ore cercando di domare le fiamme che avvolgevano l’intera imbarcazione.

I vigili del fuoco hanno poi recuperato il corpo della donna, rimasto imprigionato nel natante. Il compagno, invece, è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi disperatamente in acqua. L’uomo sarebbe rimasto sempre cosciente, nonostante le gravi ustioni riportate. Una volta a riva, i soccorritori lo hanno trasportato a bordo dell’elicottero sanitario del Fvg, trasferendolo in ospedale a Udine. Pare che nell’incendio sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni cani, sulla cui provenienza, e sull’accaduto in generale, sono attualmente in corso le indagini.