Barca affonda a Palermo per una tromba d’aria, morti e dispersi. Salva bimba di un anno. Testimone: “Sparita all’improvviso”

A causa del maltempo che si è abbattuto su Palermo e la provincia, una barca a vela di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondata intorno alle ore 5 di oggi, lunedì 19 agosto, nel tratto di mare davanti a Porticello nel comune di Santa Flavia a circa 17 chilometri da Palermo. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Un corpo è stato recuperato senza vita: si tratta del cuoco, l’unico membro dell’equipaggio che era tra i dispersi. Sono in corso al largo di Porticello le ricerche degli altri sei dispersi che erano a bordo della barca a vela affondata. Tra loro si trova il tycoon inglese Mike Lynch. I Vigili del Fuoco hanno inviato anche un elicottero per perlustrare dall’alto la zona.

L’imbarcazione si chiama “Bajesian” e batte bandiera inglese. Ora si trova a 49 metri di profondità. Si sta cercando di ispezionare lo scafo per cercare gli altri dispersi della tragedia. A bordo c’erano 10 membri di equipaggio e 12 passeggeri, di nazionalità britannica, americana e canadese. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore sarà sentito il comandante, che al momento è molto provato da quanto successo. La barca, la sera di domenica aveva preso il largo dopo aver ormeggiato a Porticello.

Salvata una bambina di un anno

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco e i militari della Capitaneria hanno salvato una bambina di un anno che è stata trasportata insieme alla mamma all’ospedale dei Bambini di Palermo. Il padre è stato portato all’ospedale Civico mentre altre 5 persone sono al punto territoriale di emergenza di Bagheria. Charlotte, 35 anni, è la mamma di Sofia, la piccola di un anno che si è salvata. All’Ansa ha raccontato: “Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l’ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L’ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra”. Si trovava sulla barca insieme al marito, ai colleghi di una società di Londra e ad alcuni parenti. Adesso si trova all’ospedale dei Bambini nella stanza della figlia.

La piccola sta benissimo, la mamma ha solo un’escoriazione che è stata curata con alcuni punti di sutura. I medici dell’Ospedale dei Bambini hanno messo in contatto con una video chiamata la famiglia. Nel reparto verrà messa a disposizione una stanza per accogliere la famiglia prima del trasferimento in albergo. La donna ha raccontato ancora: “E’ stato terribile. In pochi minuti la barca è stata investita da un fortissimo vento ed è affondata poco dopo”. I medici hanno spiegato che mamma e figlia stanno bene e che sono però molto scosse. Per questa ragione, l’ospedale ha messo loro a disposizione degli psicologi.

La barca affondata per una tromba d’aria: l’albero a vela si sarebbe spezzato

I primi a soccorrere i passeggeri e l’equipaggio della barca a vela Bayesan colata a picco in rada sono stati i membri dell’equipaggio della Sir Robert B P, una nave a vela battente bandiera olandese che si trovava proprio vicino a quella affondata. Sono stati loro a mettere in salvo i 15 sopravvissuti. Secondo alcuni testimoni, l’imbarcazione quando si è scatenato il tornado era in rada con l’ancora abbassata. Il nubifragio che si è abbattuto avrebbe spezzato l’imponente albero a vela. Questo avrebbe provocato uno sbilanciamento dell’imbarcazione che ha provocato il naufragio.

Il racconto dei testimoni

Un uomo racconta quello che ha visto da Porticello: “Quell’imbarcazione era tutta illuminata. Verso le 4.30 di mattina non c’era più. Una bella imbarcazione dove c’era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l’affondamento”.

Pietro Asciutto è un pescatore di Porticello. All’Ansa ha raccontato che la barca è scomparsa all’improvviso: “Ero a casa quando c’è stata la tromba d’aria. Ho chiuso subito tutte le finestre. Poi ho visto l’imbarcazione, aveva un solo albero, era molto grande. L’ho vista affondare all’improvviso. Poco dopo sono sceso (…) per vedere meglio cosa stesse accadendo. La barca galleggiava ancora, poi d’un tratto è scomparsa. L’ho vista affondare con i miei occhi”. A seguire la furia del vento che ha colpito Porticello in un video girato al porto.