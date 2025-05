Nella notte a Pompei, una donna di 34 anni si è presentata sanguinante alla stazione dei Carabinieri: era riuscita a fuggire dopo essere stata aggredita dal marito con uno spargisale. L’uomo, un 40enne con disturbi psichici e senza cure da tempo, si era barricato in casa con i due figli di 5 e 8 anni. I Carabinieri hanno avviato una delicata trattativa, temendo il peggio poiché non si udivano le voci dei bambini. Solo verso le 4 del mattino l’uomo ha aperto la porta a un militare che conosceva, lasciandosi arrestare. In casa, un lago di sangue sul pavimento e i bambini, fortunatamente illesi, trovati addormentati nella loro stanza. L’aggressore è stato trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Torre del Greco e sarà arrestato per tentato omicidio. Con gravi ferite alla nuca, al volto e su tutto il corpo, la donna è stata operata d’urgenza a Castellammare di Stabia: non sarebbe in pericolo di vita. Lo spargisale è stato sequestrato dai Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. I bambini sono stati affidati ai parenti.