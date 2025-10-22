A firma dello stesso Matteo Bassetti arriva una denuncia pubblica sulle piattaforme social che racconta un clima di intimidazione sempre più pesante verso medici e giornalisti. “Vengo minacciato come Ranucci, ma stavolta “non a vuoto” con le bombe”. Con questo messaggio postato su X il noto infettivologo segnala di aver ricevuto, fra i commenti a un suo post, minacce esplicite che richiamano l’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci: un ordigno esploso sotto una sua auto, episodio che ha acceso l’allerta nazionale.

Bassetti parla di un “clima d’odio messo in piedi dai no vax di casa nostra” e indica responsabilità politiche e mediatiche, citando l’esistenza di “cattivi maestri responsabili” e una serie di categorie che, secondo il medico, alimentano la manipolazione delle coscienze: “Politici, giornalisti, influencer, ecc”.

Lo screenshot della minaccia e le reazioni

Nella denuncia Bassetti ha allegato lo screenshot di un commento ricevuto, dove l’autore lo attacca e gli rivolge frasi che contengono minacce dirette. Nel messaggio riportato si legge: “Bassetti coniglio di regime, schiavo di Big Pharma come Burioni”. E ancora: “Si sente Dio, ma quando qualche bomba comincerà a scoppiare (non a vuoto come a casa di Ranucci) capirà molte cose…”. Il tono e il riferimento all’ordigno esploso contro Ranucci hanno spinto il medico a sollecitare l’intervento delle autorità competenti e a chiedere che venga detto chiaramente “basta” a questa escalation di violenza verbale e minacce.

Ecco il clima d’odio messo in piedi dai #novax di casa nostra. Vengo minacciato come Ranucci, ma stavolta “non a vuoto” con le bombe. E’ evidente la responsabilità di cattivi maestri (politici, giornalisti, influencer, ecc) che manipolano menti bacate. Qualcuno dovrebbe avere il… pic.twitter.com/3fBa9wfg7H — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) October 22, 2025

La vicenda è stata ripresa da più testate che segnalano come, negli ultimi mesi, diversi rappresentanti della comunità scientifica siano finiti sotto attacchi e insulti online, con denunce già presentate in passato contro minacce di morte e lettere intimidatorie.