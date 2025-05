Un subacqueo di 39 anni ha perso la vita durante un’immersione legata al recupero del veliero Bayesian, affondato al largo di Porticello nella notte del 19 agosto. L’uomo, identificato come Robcornelis Maria Huijben Uiben, era impegnato nei lavori preparatori per riportare alla luce il relitto quando, per cause ancora da accertare, è deceduto sott’acqua. Secondo un primo esame esterno sul corpo, non sono state riscontrate ferite o ustioni, facendo ipotizzare che la morte possa essere stata causata da un improvviso malore.