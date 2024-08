BBC, fine di un mito. Per decenni gli italiani, nel loro provincialismo esterofilo, ci hanno creduto, sorvolando sul fatto che il confronto fra la Rai monocanale di una Italia proletaria ancorché non più fascista e la corporation di un ex impero mondiale non era fattibile.

E che comunque, dietro la facciata solenne e ipocrita di un grande impero (vedi Roma) si annida sempre un bel po’ di sporcizia.

Ora il mito della BBC ha subito il colpo di grazia e a darglielo e stata una delle sue star, Huw Edwards, conduttore di tg.

Scandali alla BBC

La BBC è stata colpita da uno scandalo dopo l’altro, titola il giornale inglese Mirror:

“La BBC colpita dallo scandalo “al punto di rottura” e c’è “solo un modo per tornare indietro”

La BBC è in crisi tra la saga di Strictly Come Dancing e ora le ricadute del pedofilo Huw Edwards – e un esperto di pubbliche relazioni afferma che devono reagire rapidamente per salvare la sua reputazione e il suo pubblico”, scrive sul Mirror Saffron Otter.

Otter inquadra la crisi morale.

Per oltre 100 anni, la BBC è stata in prima linea nella trasmissione, portando notizie, intrattenimento e radio al pubblico britannico.

Ma la società è stata colpita da una crisi dopo l’altra negli ultimi anni, l’ultima delle quali è stata l’incriminazione dell’ex conduttore di notizie della BBC Huw Edwards per aver avuto accesso a fotografie indecenti di bambini di appena sette anni.

Era il conduttore di notizie più fidato della BBC, ma dietro le porte chiuse nascondeva una doppia vita perversa.

Un tribunale di Londra ha sentito come Edwards, 62 anni, abbia avuto accesso a fotografie indecenti di bambini di appena sette anni dopo che un uomo incontrato in una chat room online gli aveva inviato immagini sessuali su WhatsApp.

Foto di bambino al conduttore tv

Sette delle 41 immagini indecenti inviate al veterano conduttore radiofonico dall’uomo senza nome erano del tipo più serio.

L’ultima immagine indecente è stata inviata nell’agosto 2021, un filmato con un ragazzino, con l’uomo che diceva al conduttore del notiziario che il bambino “sembrava piuttosto giovane” e che aveva altre immagini illegali. È stato durante lo stesso periodo che Edwards ha guidato la copertura della BBC del funerale del defunto Duca di Edimburgo il 17 aprile 2021.

Ha poi guidato la copertura della società del giubileo di platino della defunta Regina, della sua morte e del suo funerale, nonché dell’incoronazione di Re Carlo.

La BBC ha risposto ai dettagli orribili emersi in tribunale con un portavoce che ha dichiarato di essere “scioccato”, aggiungendo: “Non può esserci posto per un comportamento così abominevole e i nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti”.

E arriva sulla scia dello scandalo Strictly dancing (la versione italiana e Ballando con le stelle), che ha visto il ballerino professionista di lunga data Graziano Di Prima licenziato per aver preso a calci la sua famosa partner Zara McDermott durante l’allenamento.

Sono state scoperte delle incriminanti riprese video come parte di un’indagine più ampia innescata dall’ex concorrente, l’attrice Amanda Abbington, che afferma di essere stata “bullizzata e ferita” dal ballerino professionista Giovanni Pernice. Lui nega tutte le accuse e i risultati di un’indagine della BBC sono attesi.

Inoltre, sono state poste domande sul volume di lavoratori maschi della BBC che sono stati smascherati come predatori, da Edwards a Jimmy Savile e Rolf Harris. La BBC ha insistito sul fatto che non sono state trovate prove di cattiva condotta da parte di Savile e ha negato che ci sia mai stata una copertura delle sue attività.

L’intervista a Lady Diana

C’era anche la controversia sullo scoop del 1995 del direttore della BBC Martin Bashir con la defunta principessa Diana, un’intervista in cui un membro della famiglia reale in carica parlava così apertamente della propria vita personale per la prima volta. Un’inchiesta del 2021 ha affermato in seguito che la BBC non aveva raggiunto “elevati standard di integrità e trasparenza” poiché aveva scoperto che Bashir si era assicurato l’intervista di Panorama tramite inganno e falsificazione di documenti.

L’indagine della BBC su quanto accaduto un anno dopo è stata “tristemente inefficace”, ha aggiunto l’inchiesta. Mentre la BBC rilasciava delle scuse formali alla famiglia reale, la società ammetteva che il rapporto mostrava “chiare carenze” e che avrebbe dovuto fare di più per arrivare in fondo a cosa fosse realmente accaduto per proteggere la chiacchierata bomba.