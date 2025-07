Ammontano a poco più di 233 mila euro gli introiti per gli interventi inappropriati di elisoccorso in Valle d’Aosta nel 2024. Ai compensi per i medici adibiti al servizio sono stati destinati 194 mila euro, alla formazione del personale – anche non sanitario – 35 mila euro e 4 mila euro agli investimenti.

Una delibera di giunta regionale del 2010 stabilisce che l’intervento inappropriato a mezzo elicottero – ad esempio per un alpinista bloccato in parete o un escursionista con attrezzatura inadeguata – ha una tariffa di 800 euro per gli iscritti al Servizio sanitario nazionale.

I cittadini stranieri pagano invece, sia per intervento sanitario sia per intervento inappropriato, fino a un massimo di 3.500 euro: la tariffa si compone di un diritto fisso di chiamata di 100 euro euro e del costo al minuto di volo, che varia – 74,80 o 137 euro – a secondo del velivolo impiegato.

Per le chiamate totalmente immotivate è previsto per tutti il pagamento dell’intero costo dell’intervento. A bordo degli elicotteri operano il personale del 118 dell’azienda Usl della Valle d’Aosta e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.