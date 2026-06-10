Prima si è finto carabiniere, poi si è travestito da donna, tutto per truffare un’anziana, che però è stata salvata da un commerciante. Vittima della truffa sventata un’anziana di 86 anni, alla quale sono stati chiesti 5.000 euro in contanti e oggetti in oro ed altri preziosi. Motivo? Il figlio in questo modo avrebbe evitato il carcere. Fortunatamente, la scena è stata notata da un commerciante, che intuendo quando stesse accadendo, ha prontamente allertato gli agenti di polizia municipale, che a loro volta hanno avvisato i carabinieri e fatto arrestare i malviventi. L’episodio è accaduto a Piano di Sorrento, dove i militari dell’Arma della locale stazione hanno arrestato due giovani, un 30enne casertano e un 26enne tunisino.

In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna sarebbe stata raggiunta al telefono da un uomo, che si sarebbe presentato come maresciallo dei carabinieri. Secondo la voce al telefono, sarebbero serviti soldi per evitare che il figlio fosse arrestato. L’appuntamento in strada con una “finta” donna: l’anziana l’ha raggiunta ingenuamente e le ha consegnato 5.000 euro e contanti. Tuttavia, la scena è stata notata da un commerciante che conoscendo la 86enne, ha seguito il truffatore e allertato una pattuglia della polizia municipale.

In breve tempo, gli agenti hanno contattato i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno bloccato il truffatore, trovando sotto la sua gonna soldi e gioielli. Fermato anche il complice con il quale aveva agito. Dai controlli, è emerso che il 30enne era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Castel Volturno per reati sempre legati alla truffa agli anziani. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre i due sono finiti in carcere: il 30enne a Secondigliano, il 26enne a Poggioreale: ora sono in attesa di giudizio.