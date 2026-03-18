Mercoledì 18 marzo, a Bergamo, una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Pescaria, in zona stadio. L’autore del femminicidio sarebbe il marito, mentre il movente dell’omicidio è ancora da chiarire. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. La coppia sarebbe di nazionalità italiana. Per garantire la sicurezza, la strada è stata chiusa dalle forze dell’ordine.

L’intervento delle autorità

Sul luogo del delitto sono intervenute immediatamente diverse volanti della Polizia di Stato, insieme a due ambulanze e ai vigili del fuoco. Presente anche la polizia scientifica per i rilievi e il medico legale per accertare le cause del decesso. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, raccogliere testimonianze e chiarire il movente dietro il tragico episodio.