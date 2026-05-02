Un colono armato dalle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha aperto il fuoco contro un israeliano che faceva parapendio in Cisgiordania, credendo si trattasse di un’infiltrazione terroristica. Lo racconta il Times of Israel.

Il riservista presta servizio in una delle cosiddette forze di difesa territoriale dell’Idf, note con l’acronimo ebraico Hagmar. Tali unità sono composte da coloni locali in servizio di riserva. Secondo l’Idf, il riservista “ha individuato un parapendio a motore che era entrato nello spazio aereo di una comunità israeliana nella parte orientale di Gush Etzion”.

“Il soldato ha sparato contro il parapendio”, afferma l’esercito, aggiungendo che “non sono stati causati danni né ci sono state vittime” e che il parapendio si è poi allontanato dalla zona. L’Idf afferma che il parapendista aveva coordinato il suo volo con i militari, ma dopo il decollo dalla zona della Valle del Giordano, “ha deviato dallo spazio aereo a lui assegnato”. “L’incidente è oggetto di indagine”, conclude l’esercito.