Come ogni anno, Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica delle città italiane in base alla qualità della vita. In cima alla lista troviamo Bergamo, che rispetto allo scorso anno ha guadagnato quattro posizioni, passando dal quinto al primo posto. Seguono due presenze abituali sul podio: Trento, che guadagna una posizione rispetto al 2022, e Bolzano, che fa un notevole balzo in avanti, scalando dieci posti e passando dal tredicesimo al terzo. Come di consueto, le province del Mezzogiorno si concentrano invece nella parte bassa della classifica: ultima è Reggio Calabria, che si aggiudica la maglia nera.

La classifica

Completano la top ten: Monza e Brianza (4º posto), Cremona, Udine (prima nel 2022), Verona, Vicenza e Bologna, seguite da Ascoli Piceno che chiude il gruppo delle migliori dieci. Le città metropolitane registrano un netto calo diffuso. Bologna perde sette posizioni, Milano scivola al 12º posto con un calo di quattro, mentre Firenze crolla di ben 30 posizioni, passando dal podio a un deludente 36º posto dopo tre anni consecutivi tra le prime dieci. Anche Roma registra una forte flessione, scendendo di 24 posizioni e fermandosi al 59º posto, mentre Torino perde 22 posti, classificandosi al 58º, appena davanti alla Capitale. Tra le ultime città in classifica troviamo Crotone, Napoli e, in ultima posizione, Reggio Calabria.