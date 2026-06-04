Una donna è finita in carcere con l’accusa di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti dei propri figli, in una vicenda che ha sconvolto la provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i minori sarebbero stati sottoposti per lungo tempo a violenze fisiche e psicologiche continue, in un contesto familiare segnato da paura e sopraffazione.

Gli atti contestati descrivono una situazione estremamente grave, con punizioni e comportamenti vessatori ripetuti nel tempo. I bambini, ancora minorenni, sarebbero stati costretti a vivere in condizioni degradanti, senza possibilità di sottrarsi alle imposizioni della madre.

Le testimonianze dei bambini: “Dormivamo nella doccia”

Tra gli episodi più scioccanti emersi dalle indagini, i racconti dei figli assumono un ruolo centrale. In alcune ricostruzioni, i minori avrebbero riferito di essere stati costretti a dormire all’interno della doccia, in condizioni di freddo e disagio, come forma di punizione.

Le stesse testimonianze parlano anche di insulti continui, percosse e atteggiamenti umilianti, che avrebbero caratterizzato la vita quotidiana in casa. In alcuni casi, i bambini avrebbero descritto un clima di terrore costante, in cui anche i gesti più semplici erano sottoposti a regole rigide e coercitive.

L’arresto e le indagini della Procura

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo, ha portato all’arresto della donna e alla contestazione del reato di tortura, oltre ai maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti e la durata delle presunte violenze.

La posizione della madre resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre i minori sono stati affidati a strutture protette. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire completamente il quadro familiare emerso dalle testimonianze.