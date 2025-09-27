Ad Avola, in provincia di Siracusa, una studentessa è stata ricoverata d’urgenza dopo aver bevuto dalla propria borraccia dell’acqua che in realtà conteneva candeggina. La giovane, che frequenta un istituto scolastico della città, ha accusato immediatamente un malore ed è stata trasportata all’ospedale “Di Maria” di Avola. I medici hanno disposto subito una lavanda gastrica a titolo precauzionale, evitando conseguenze più gravi. La ragazza si trova ancora ricoverata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Poco dopo l’episodio, un compagno di scuola ha confessato di essere l’autore di quello che ha definito uno scherzo: sarebbe stato lui a introdurre la candeggina nella borraccia della compagna. Una bravata che, tuttavia, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità.

Le indagini e la ricostruzione dei carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato al termine dell’ora di educazione fisica, quando la studentessa, rientrata in classe, ha bevuto dalla sua borraccia e ha avvertito un odore anomalo. A quel punto ha chiesto aiuto agli insegnanti, che insieme alla dirigente scolastica hanno avvisato i familiari.

I carabinieri della compagnia di Noto hanno avviato le indagini, rinvenendo una bottiglia di candeggina che sarebbe stata portata all’interno dell’istituto dall’esterno. Durante gli interrogatori, un compagno ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di aver versato il liquido nella borraccia.