“Quando morirò diranno tante cose diverse su di me. Ma non voglio che dicano che sono morto ricco.” Bill Gates ha annunciato di voler donare in Africa almeno 200 miliardi di dollari entro il 2045.

Il fondatore di Microsoft lo ha detto parlando ad Addis Abeba in Etiopia. I soldi verranno spesi entro il 31 dicembre 2045, anno in cui la Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione lanciata 25 anni fa insieme all’ex moglie Melinda, cesserà di esistere. Si tratta di una donazione che corrisponde al 99 per cento del patrimonio di Gates, che dal 2000 a oggi ha già donato 100 miliardi di dollari per la lotta soprattutto alle malattie endemiche in Africa.

I soldi verranno investiti quasi interamente nel miglioramento dei servizi sanitari e educativi in Africa. in Etiopia, il 69enne miliardario ha affermato che “liberando il potenziale umano attraverso la salute e l’istruzione, ogni Paese africano dovrebbe intraprendere la strada della prosperità.”

Se confermata, sarà una delle più grandi donazioni filantropiche di sempre, superando i contributi storici di industriali come John D. Rockefeller e Andrew Carnegie al netto dell’inflazione. Solo l’impegno dell’investitore di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, di donare il suo patrimonio — attualmente stimato da Forbes in 160 miliardi di dollari — potrebbe essere maggiore, a seconda delle fluttuazioni del mercato azionario.