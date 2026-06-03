Momenti di grande apprensione a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove una bambina è rimasta accidentalmente chiusa all’interno dell’auto dei genitori. L’episodio si è verificato nella mattinata del 2 giugno, generando immediata preoccupazione tra i presenti e la famiglia della piccola.

La situazione ha richiesto un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi, considerando il rischio legato alla permanenza della minore all’interno del veicolo.

L’intervento decisivo della polizia municipale

Sul posto sono intervenuti due agenti della polizia municipale, il neo assunto ufficiale S. Ten. Sabato Sirica e l’agente Valentina Capuano. Valutata la criticità della situazione, i due operatori hanno deciso di agire senza esitazione.

Per mettere in salvo la bambina hanno rotto il vetro dell’automobile, riuscendo così ad aprire il veicolo e liberarla. Durante le operazioni, entrambi gli agenti hanno riportato alcune lievi lesioni, conseguenza dell’intervento effettuato in condizioni di urgenza.

La bimba è salva, sollievo per la famiglia

La piccola è stata tratta in salvo senza ulteriori conseguenze, mentre i genitori hanno potuto riabbracciarla subito dopo l’intervento. Il gesto tempestivo degli agenti ha evitato che la situazione potesse degenerare.

L’episodio è stato raccontato anche dal sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, attraverso un post sui social. Il primo cittadino ha sottolineato il coraggio e la prontezza degli agenti, evidenziando lo spirito di servizio dimostrato.

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine per l’operato della polizia municipale, lodando anche il lavoro quotidiano del comando guidato da Andrea D’Elia, impegnato costantemente al servizio della città con dedizione e senso del dovere.