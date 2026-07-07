Una bambina di appena 17 mesi e un supplemento di 3 euro per poter entrare in spiaggia. È il caso segnalato da una famiglia a Castel Volturno, nel Casertano, che ha acceso il dibattito sui costi degli stabilimenti balneari del litorale domizio. A rendere pubblica la vicenda è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo aver ricevuto la denuncia dei genitori corredata dalla foto dello scontrino.

La vicenda

La famiglia aveva già pagato 30 euro per un ombrellone e due lettini, ma sul conto è comparsa anche una voce “Baby” da 3 euro per l’accesso della piccola. “È possibile che ho dovuto pagare 3€ di supplemento per l’ingresso in spiaggia di mia figlia di 17 mesi? È legale tutto ciò?”, ha chiesto il padre.

Il caso ha riaperto il confronto sulla normativa regionale: in Campania le regole sugli stabilimenti prevedono l’accesso gratuito ai minori di 12 anni accompagnati da un adulto. La segnalazione ora punta a chiarire se il supplemento applicato sia regolare.