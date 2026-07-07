I fan italiani degli Oasis tornano a sognare. Dopo settimane di indiscrezioni su un possibile ritorno della storica band britannica nel nostro Paese, è arrivato un indizio direttamente da Liam Gallagher che ha riacceso l’entusiasmo. Attraverso un messaggio pubblicato su X, il cantante ha risposto a un utente che chiedeva un maggior numero di date italiane con una frase tanto breve quanto significativa: “Due sono più che sufficienti”.

Come da tradizione dei fratelli Gallagher, il commento non rappresenta una conferma ufficiale, ma il loro stile comunicativo lascia spesso spazio a interpretazioni che, in passato, si sono rivelate fondate. Al momento né la band né gli organizzatori hanno annunciato concerti nel nostro Paese, ma le parole del frontman hanno inevitabilmente alimentato le aspettative degli appassionati.

Roma possibile sede dei due concerti nel 2027

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, gli Oasis potrebbero esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma con due appuntamenti fissati, salvo cambiamenti, per il 12 e il 14 luglio 2027. L’ipotesi arriva dopo il grande successo della reunion del gruppo, che ha registrato il tutto esaurito in numerose città, confermando l’enorme richiamo della band a distanza di anni.

In precedenza si era parlato anche della possibilità di vedere Liam e Noel Gallagher in concerto a Milano già durante l’estate, ma il progetto non si è concretizzato. Ora, grazie al messaggio pubblicato dal cantante, le speranze dei fan italiani sono tornate a crescere e l’attesa è tutta per un eventuale annuncio ufficiale che potrebbe confermare il ritorno degli Oasis in Italia dopo tanti anni di assenza.