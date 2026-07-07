È stato ritrovato ieri sera, nei pressi di Kiev, il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l’imprenditore di origini ucraine Vadym Ermolaev. Lo riferisce Ukrainska Pravda, citando alcune fonti, secondo le quali Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori riferiscono inoltre che la donna era rimasta fuori dall’Ucraina dal 22 marzo 2025 fino al 1° luglio 2026.

Nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato, sarebbero già state arrestate due persone: un ufficiale in servizio della Direzione principale dell’intelligence militare ucraina (Gur) e un ex appartenente alle forze dell’ordine. L’esplosione, avvenuta il 29 giugno nel Principato di Monaco, ha portato al ferimento di tre persone, due delle quali in modo grave. Tra i feriti figurerebbe proprio Ermolaev, insieme ad alcuni suoi familiari.