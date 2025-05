Una bambina di due anni e mezzo ha lasciato da sola casa sua a Ciriè, nel Torinese. Approfittando di un attimo di distrazione del padre, la piccola ha aperto la porta ed è uscita in strada, ancora in pigiama. Ignara del pericolo, ha iniziato a camminare per il centro città, suscitando l’attenzione di alcuni passanti preoccupati dalla scena insolita.

Il ritrovamento e il sollievo

Appena il padre si è accorto dell’assenza della figlia, è scattato nel panico e ha iniziato a cercarla nelle vie vicine. Intanto, alcune persone avevano già avvisato il 112. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e, grazie alle segnalazioni, sono riusciti a individuare la bambina. Fortunatamente, l’hanno trovata illesa e l’hanno riconsegnata al padre. L’episodio si è concluso con un grande sollievo e un abbraccio carico di emozione.