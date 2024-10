Bimba di 2 anni si rovescia addosso una pentola con l’olio bollente: gravi ustioni sul volto e sulle braccia

Si è sfiorata la tragedia a Carmiano, in provincia di Lecce, dove una bambina di due anni ha subito gravi ustioni al volto e agli arti superiori. L’incidente è avvenuto domenica sera, 13 ottobre, mentre la piccola si trovava in casa con i genitori. In un momento di distrazione, la bambina è riuscita a entrare in cucina e ha rovesciato una pentola di olio bollente che era sui fornelli, provocandosi così le ustioni.

Intervento e ricovero

Dopo l’incidente, i genitori hanno immediatamente soccorso la bambina, portandola d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi. Qui, gli operatori sanitari hanno stabilizzato le sue condizioni, dopodiché la piccola è stata trasferita al Perrino, dove riceverà ulteriori cure. Secondo le ultime informazioni, le sue condizioni sono stabili, e la bambina è attualmente assistita nel Centro ustioni dell’ospedale.

Le indagini

Le autorità, in particolare i carabinieri, stanno attualmente conducendo indagini per accertare la dinamica dell’incidente e per verificare le circostanze che hanno portato a questo grave episodio. La sicurezza in casa e la supervisione dei bambini rimangono tematiche di grande rilevanza, specialmente in situazioni potenzialmente pericolose come questa.