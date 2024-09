Bimba di 6 anni cade dall’altalena, viene colpita alla testa dal seggiolino e muore

Mentre si dondola sull’altalena perde l’equilibrio, cade e viene colpita in testa dal seggiolino. Una bimba di 6 anni è morta lunedì sera a Villongo, in provincia di Bergamo, in un incidente avvenuto a un parco giochi.

Le prime notizie

La piccola, figlia di una coppia di origine marocchina abitante a Credaro, ieri sera alle 21.15 era al parco giochi “don Abele Agostinelli” di piazza Vittorio Veneto, a Villongo San Filastro. La bambina si trovava con la madre e degli amichetti e, secondo una prima ricostruzione, si stava dondolando sull’altalena per disabili quando ha perso l’equilibrio ed è caduta. Mentre era a terra il seggiolino l’ha colpita alla testa ferendola gravemente. Sul posto sono arrivate subito le ambulanze inviate dal 118, i cui sanitari hanno effettuato una manovra rianimativa. La piccola è stata poi portata in elisoccorso al Papa Giovanni, ma è morta durante il trasporto, intorno alle 23. La piccola avrebbe compiuto 7 anni a ottobre.