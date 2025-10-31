Una bambina è stata legata alla sedia della mensa di un asilo a Pianura, nella periferia Ovest di Napoli. Autrice del gesto un’educatrice neo assunta e per tale comportamento subito licenziata. A svelare il trattamento riservato alla bimba “perché irrequieta” è stata proprio quest’ultima, che ha raccontato tutto alla sua mamma, la quale, il giorno dopo, ieri mattina, si è presentata all’asilo direttamente con i carabinieri. Fortunatamente la bambina sta bene e non ha riportato lesioni.

La direttrice ha confermato l’episodio

Una volta giunti sul posto, i militari si sono confrontati con la direttrice della scuola paritaria, presente sul posto, che non ha negato l’episodio e anzi ha chiarito subito che quel comportamento non è stato tollerato e sono stati presi immediatamente provvedimenti: la collaboratrice, assunta da appena quattro giorni, è stata allontanata dalla struttura. La madre della bambina, evidentemente rassicurata dopo avere parlato con la responsabile della scuola, ha deciso di non sporgere denuncia.