Un bambino di 5 mesi è morto in seguito all’aggressione di un cane. L’episodio è avvenuto lo scorso 14 maggio in un’abitazione di Wilson Street, ad Anderson, nello Stato americano della Carolina del Sud. Anche un adulto è rimasto gravemente ferito nell’attacco, ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo della contea di Anderson, come si legge sul sito della rivista People. Dopo l’aggressione, il cane è fuggito e la polizia lo ha ritrovato vicino al lago Cater.

L’animale è stato preso in custodia dal servizio di protezione animali della contea di Anderson (PAWS). In seguito all’assalto, il bambino ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito in elicottero al Prisma Greenville, dove poi è morto venerdì 15 maggio. L’altra persona attaccata è stata invece dimessa in seguito alle cure necessarie. Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per sostenere la famiglia del piccolo. Del bimbo, viene specificato che era “amatissimo, meraviglioso in tanti modi e fonte di infinita gioia per tutti coloro che lo conoscevano”.