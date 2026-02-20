Potrebbe esser stato provocato da un calcio il livido che la bimba di 2 anni, morta a Bordighera (Imperia), aveva su una gamba. La notizia è stata anticipata dal Secolo XIX. Per la morte della piccola la madre si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’impronta parziale di una scarpa sulla gamba della piccola è stata rilevata durante l’autopsia disposta dalla Procura e guidata da Francesco Ventura, direttore di medicina legale del Policlinico San Martino di Genova.

L’ipotesi principale è che la piccola sia morta per una emorragia cerebrale scatenata da una serie di concause, divenuta fatale col tempo. La madre, che si trova in carcere a Genova Pontedecimo, continua a mantenere la propria versione dei fatti affermando che la bambina è caduta dalle scale.