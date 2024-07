Bimba resta da sola nell’asilo chiuso, le maestre erano andate via mentre la piccola dormiva

Due maestre di un asilo nido di Varese sono sotto indagine per aver chiuso la struttura al termine del loro servizio, lasciando all’interno una bimba di appena 10 mesi che stava ancora dormendo. L’episodio è avvenuto martedì 16 luglio, quando il papà della piccola si era recato intorno alle ore 17 all’asilo privato per prendere la figlia, trovando però tutto chiuso e nessuno nei paraggi.

Cosa è successo

Allarmato, l’uomo ha immediatamente cercato di contattare le maestre senza successo e ha quindi chiamato la moglie, che lo ha raggiunto rapidamente. Dopo circa 20 minuti di attesa, una delle due maestre è arrivata di corsa, spiegando che la sua collega doveva essere con la bambina. Tuttavia, secondo il padre, la bimba era ancora nel suo letto a dormire all’interno della struttura, mentre l’altra maestra è giunta poco dopo.

La denuncia

I genitori della piccola hanno subito denunciato l’accaduto alla polizia, che ha avviato un’inchiesta. La cooperativa sociale San Luigi, che gestisce l’asilo, ha sospeso le due maestre in via cautelativa fino alla conclusione degli accertamenti. Don Marco Casale, presidente della cooperativa, ha dichiarato: “Anche noi stiamo facendo approfondimenti e valutazioni per capire se c’è stata negligenza e in che termini, per valutare anche se e come la cooperativa stessa debba intervenire a sua tutela.”

L’incidente ha sollevato numerose preoccupazioni tra i genitori degli altri bambini iscritti alla struttura, che ora temono per la sicurezza dei loro figli. La comunità locale è sconvolta dall’accaduto e chiede risposte e rassicurazioni. Nel frattempo, le autorità stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’evento e valutare eventuali responsabilità.