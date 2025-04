Si è avvicinata a un cane per accarezzarlo insieme ad altri bambini, ma l’animale ha reagito nel peggiore dei modi, aggredendo la bambina e ferendola al braccio e al volto. La proprietaria del cane é stata denunciata dalla Polizia a Crotone per lesioni personali colpose. Alla donna é stata anche elevata una sanzione amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali.

Nel momento dell’aggressione il cane era al guinzaglio della proprietaria. La bimba, come spesso fanno i più piccoli con gli amici a quattro zampe, aveva provato a giocare con lui, che però ha mal reagito. La bambina é stata portata in ospedale, dove le sono state prestate le cure necessarie.