Un bambino di appena 10 mesi è morto nel pomeriggio di domenica al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato accompagnato in ospedale dai familiari, ma ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, la madre avrebbe riferito ai sanitari che il bambino sarebbe caduto dal letto matrimoniale, nonostante fossero stati sistemati alcuni cuscini come protezione.

Le indagini per chiarire l’accaduto

All’arrivo in ospedale le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime. Il personale sanitario ha tentato per circa un’ora di rianimarlo, senza però riuscire a evitare il tragico epilogo.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà accertare con precisione le cause del decesso. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare ogni elemento utile a chiarire quanto avvenuto.