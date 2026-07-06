Le immagini di videosorveglianza mostrano un uomo che, mentre parla tranquillamente ai tavolini di un bar, viene improvvisamente raggiunto e accoltellato alle spalle da un giovane.

La vicenda

La scena riprende l’aggressione violenta avvenuta all’alba di sabato 4 luglio in via Capecelatro, zona San Siro a Milano. Un 55enne, Gerardo P., stava conversando con alcune persone quando un 22enne si è avvicinato e lo ha colpito più volte con un coltello.

L’attacco è stato repentino e particolarmente feroce, con circa venti fendenti tra schiena e addome. Alcuni presenti sono intervenuti subito, riuscendo a bloccare l’aggressore e a disarmarlo, poi aiutati da altre persone sopraggiunte.

La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata al Niguarda per un polmone collassato, ma le sue condizioni sono in lieve miglioramento. Il 22enne è stato arrestato per tentato omicidio; secondo quanto riferito avrebbe pronunciato frasi sconnesse durante la custodia.