Tornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia dopo la conclusione del taglio delle accise, terminato lo scorso 3 luglio. I dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano un aumento sia per la benzina sia per il gasolio, con rincari registrati lungo tutta la rete stradale nazionale.

Secondo l’Osservatorio prezzi del Mimit, il costo medio della benzina in modalità self service è salito a 1,844 euro al litro, con un incremento di 41 millesimi rispetto ai valori precedenti. Il gasolio ha invece raggiunto 1,925 euro al litro, aumentando di 43 millesimi.

Anche sulle autostrade si registrano rincari significativi: la benzina self service arriva a una media di 1,938 euro al litro, mentre il gasolio supera la soglia dei due euro, attestandosi a 2,008 euro al litro.

Le associazioni dei consumatori criticano il Governo

L’aumento dei prezzi ha provocato la dura reazione delle principali associazioni dei consumatori. Secondo il Codacons, il mancato rinnovo dello sconto sulle accise avrà un impatto economico molto pesante sulle famiglie italiane.

L’associazione stima infatti che il maggiore costo dei rifornimenti raggiungerà circa 1,4 miliardi di euro nell’arco di un anno. Considerando che ogni giorno sulla rete ordinaria vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante, il rincaro delle accise comporterebbe una spesa aggiuntiva di quasi 4 milioni di euro al giorno per gli automobilisti. Numeri che, secondo il Codacons, si tradurranno inevitabilmente in un aggravio per milioni di cittadini che utilizzano quotidianamente l’auto per lavoro o per esigenze familiari.

I rincari pesano sul costo del pieno

Molto critica anche l’Unione Nazionale Consumatori, che punta il dito contro la decisione di non prorogare lo sconto fiscale. L’associazione ha dichiarato: “Ringraziamo il governo per la stangata che si è abbattuta sugli automobilisti, considerati sempre polli da spennare.

Il mancato rinnovo del già misero sconto sulle accise ha fatto salire, come aveva preannunciato, il gasolio in autostrada oltre i 2 euro al litro, nelle strade normali sopra 1,9 euro. Anche la benzina torna oltre la soglia di 1,9 in autostrada. Un pieno da 50 litri in appena 2 giorni è rincarato di circa 2 euro: +2 euro per il gasolio nella rete stradale, +1,80 in autostrada. +1,90 euro per la benzina, sia in autostrada che nella rete stradale”.