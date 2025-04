Un bimbo di 18 mesi rischia di soffocare dopo aver ingerito un pistacchio, i sanitari del 118 “guidano” i genitori in videochiamata nella manovra di disostruzione, che viene così completata, salvando la vita del bambino. È accaduto a Carpi, in provincia di Modena. A raccontarlo è l’Ausl di Modena.

L’episodio risale a sabato: intorno alle 14 i genitori hanno telefonato al 118 perché il bambino stava soffocando. La centrale operativa del 118 Emilia Est di Bologna, fa sapere sempre l’Ausl, ha subito inviato sul posto un’ambulanza partita dall’ospedale di Carpi. Nel frattempo gli operatori hanno ‘guidato’ i genitori in videochiamata. Grazie alla manovra il pistacchio si è spostato in un bronco permettendo al bambino di riprendere a respirare.

I sanitari sono arrivati nell’abitazione, hanno constatato che comunque respirava a fatica e hanno trasportato il paziente al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi dove è stata riscontrata la presenza di frammenti di pistacchio nei bronchi. È stato attivato l’elisoccorso di Bologna per il al Sant’Orsola di Bologna dove si trova la Rianimazione pediatrica, Il bambino attualmente si trova ricoverato all’ospedale bolognese e non è in pericolo di vita.