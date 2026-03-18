Una serata che avrebbe dovuto essere di gioia per una famiglia torinese si è trasformata in un dramma incolmabile. Martedì 17 marzo, un bambino di soli 11 mesi è morto all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dopo essere rimasto soffocato nella propria abitazione. Il piccolo, di origine nigeriana, viveva con la famiglia in via Capelli, nel quartiere Parella. Al momento dell’incidente, si trovava a casa insieme alla zia, mentre la madre era ricoverata in ospedale in attesa di dare alla luce un altro figlio.

La crisi respiratoria e l’intervento sanitario

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria improvvisa, probabilmente dovuta a soffocamento provocato da vomito o da un boccone che gli aveva ostruito le vie aeree. Subito è stato lanciato l’allarme e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando il piccolo d’urgenza in ospedale. I medici hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: il bambino è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini e il dolore della famiglia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio. Al momento, non emergerebbero elementi che suggeriscano cause diverse da un tragico incidente domestico. La Procura potrebbe disporre l’autopsia nelle prossime ore per confermare ufficialmente le cause del decesso.