Momenti di paura questa mattina a Taranto, in via Cesare Battisti, dove un bambino di soli 3 anni è precipitato dal terzo piano di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe stata attenuata dai fili per stendere i panni presenti sui balconi sottostanti, che hanno rallentato l’impatto e probabilmente evitato il peggio. Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale Santissima Annunziata. I medici hanno riscontrato una frattura al bacino, ma le condizioni complessive del bambino non destano preoccupazione e la prognosi non appare critica. Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia di Stato, che ha avviato accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Un precedente drammatico ma con lieto fine

L’episodio ha riportato alla memoria un’altra vicenda avvenuta a Taranto nel 2019, anch’essa conclusasi miracolosamente senza una tragedia irreparabile. In quell’occasione, una bambina di sei anni, Nadia, era stata lanciata dal padre dal sesto piano di un palazzo nel quartiere Paolo VI durante un violento litigio familiare. Nonostante le gravi ferite riportate – traumi cranici, facciali e toraco-addominali – la piccola era sopravvissuta dopo un lungo periodo di ricovero e riabilitazione. Trasferita al Gemelli di Roma e poi affidata a una nuova famiglia, oggi Nadia vive serena fuori regione.