Attimi di apprensione a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un bambino di tre anni è stato trovato mentre vagava da solo lungo una strada del centro abitato. A metterlo in salvo sono stati i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Paternò, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio.

Le prime notizie

I militari hanno notato il piccolo che percorreva da solo via Fontana, senza alcun adulto nelle vicinanze. Resisi conto dell’immediato pericolo, si sono avvicinati con cautela, lo hanno rassicurato e messo in sicurezza, evitando che potesse esporsi ai rischi del traffico o ad altre situazioni potenzialmente pericolose.

Avviate subito le ricerche per risalire ai familiari, i carabinieri sono riusciti in breve tempo a rintracciare la madre del bambino, una donna di 33 anni domiciliata a Santa Maria di Licodia. Dopo gli accertamenti, il piccolo è stato riaffidato alla madre.

Per la donna è scattata la denuncia con l’accusa di abbandono di minore. L’episodio si è concluso senza conseguenze per il bambino grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, che hanno evitato che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia.