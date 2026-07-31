Un forte cattivo odore proveniente da un appartamento di via Monte San Michele, a Sesto San Giovanni, ha fatto scattare l’allarme. L’aria era diventata irrespirabile e, a destare ulteriori sospetti, è stato anche l’abbaiare insistente di un bassotto. Il cane, rimasto in silenzio per giorni, giovedì 30 luglio ha iniziato a farsi sentire senza sosta. Dall’abitazione al penultimo piano del civico 163, però, non arrivava alcuna risposta. Dopo la chiamata al 112 effettuata dall’amministratore del condominio, sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno fatto ingresso nell’appartamento.

La terribile scoperta

All’interno dell’abitazione sono stati trovati i corpi senza vita di Antonio Bettiol, 81 anni, ed Emilia Colognoli, 76 anni. La coppia era sposata da 54 anni e proprio il 29 luglio aveva raggiunto l’anniversario di matrimonio. I due anziani, però, non hanno potuto festeggiare questa ricorrenza. I cadaveri sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione e, secondo i primi accertamenti, non presentavano evidenti segni di violenza. La morte potrebbe risalire ad almeno due settimane prima del ritrovamento.

Una coppia sempre più isolata

Da tempo vicini, commercianti e residenti non vedevano più la coppia. Bettiol era conosciuto al bar della zona, dove si recava quotidianamente da molti anni per bere un caffè e raccontare le proprie esperienze lavorative da camionista. Anche la moglie frequentava regolarmente il minimarket di fronte, ma l’ultima volta si era fatta aiutare a trasportare una cassa d’acqua, spiegando di avere difficoltà a camminare.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Procura di Monza. È intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche. Saranno le autopsie a stabilire con maggiore precisione quando sono morti i due anziani e soprattutto quali siano state le cause dei decessi.