Tragedia a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, dove un’anziana di oltre 80 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Secondo quanto apprende l’ANSA, la donna sarebbe stata accoltellata dal figlio, un uomo di 52 anni, ora trattenuto negli uffici della Questura di Verona in attesa dell’arrivo del pubblico ministero.

Le prime notizie

L’allarme è scattato nella mattinata. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito delle urla provenire dall’appartamento prima dell’intervento degli agenti delle Volanti, che hanno poi accompagnato l’uomo in Questura per gli accertamenti. All’interno dell’abitazione gli investigatori hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana.

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno eseguito i rilievi in attesa dell’arrivo del magistrato. Secondo le prime informazioni, la vittima era affetta da una malattia degenerativa.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e chiarire il movente del gesto. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a definire il quadro della vicenda.