Un bambino di 4 anni è morto schiacciato da un trattore in Valle Pellice, in provincia di Torino. Inutili tutti i tentativi di rianimare il piccolo, in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorritori. Le manovre di rianimazione sono proseguite anche sul velivolo dell’Elisoccorso e poi all’ospedale Regina Margherita di Torino dove il bambino è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La tragedia è avvenuta a Villar Pellice

La tragedia è avvenuta a Villar Pellice. Il bambino è caduto dal trattore sul quale si trovava con un parente maggiorenne durante le operazioni di raccolta del fieno ed è stato travolto da una ruota del carrello agganciato al mezzo agricolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Torre Pellice che hanno sequestrato il trattore.