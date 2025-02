Da solo e vestito solo con il pigiamino, un bambino di quattro anni è uscito di casa in piena notte e ha iniziato a camminare lungo la strada. L’episodio è avvenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo, intorno alle 3 di notte. Fortunatamente, un passante lo ha notato e lo ha messo in salvo. Il piccolo era infreddolito e spaventato anche perché, come ovvio, ha rischiato di essere investito.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava in casa con la madre, che stava dormendo. Ancora non è chiaro come sia riuscito a uscire di casa. Quando la donna si è svegliata e si è accorta dell’assenza del figlio, ha immediatamente chiamato il padre, che a sua volta ha avvisato il nonno del piccolo. Quest’ultimo ha subito contattato i carabinieri, ma nel frattempo il bambino era già stato trovato e tratto in salvo. Ai militari il piccolo è apparso molto spaventato e disorientato. Ora le forze dell’ordine stanno valutando se adottare misure nei confronti della madre. Nel frattempo, il bambino è stato affidato al nonno materno.