Nella tarda mattinata di lunedì in una scuola elementare di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, un bambino di appena sei anni ha aggredito tre insegnanti, colpendole con calci e testate. Secondo le ricostruzioni, il piccolo avrebbe inizialmente preso di mira una docente, per poi rivolgere la sua aggressività anche alle altre due maestre intervenute in suo aiuto. Le tre insegnanti, di età compresa tra i 40 e i 45 anni, hanno riportato escoriazioni e piccoli traumi. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando le donne al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino per accertamenti. Al momento, non sono noti i motivi che hanno scatenato l’aggressione. Il bambino è stato affidato alla madre subito dopo l’episodio.