Bimbo di un anno si chiude da solo in auto sotto il sole, salvo grazie allo smartphone

A nemmeno un anno, un bimbo di Caravaggio (Bergamo) ha rischiato la vita bloccandosi in auto. Mentre la madre stava caricando la spesa nel baule del veicolo, il piccolo ha azionato il meccanismo di chiusura delle portiere, rimanendo intrappolato. L’incidente è avvenuto nel parcheggio di un supermercato, sotto il sole cocente delle 19, con una temperatura esterna di circa 33 gradi. Il bimbo era legato al seggiolino e le condizioni all’interno dell’auto stavano rapidamente diventando pericolose.

L’intervento cruciale di un passante

Il salvataggio del bambino è stato possibile grazie all’intuizione di un giovane passante. Mentre i soccorritori, tra cui vigili del fuoco e polizia locale, stavano per forzare le portiere, il ragazzo ha suggerito di usare un’applicazione per l’apertura remota dell’auto, conoscendo il modello del veicolo. Questa soluzione si è rivelata cruciale, poiché ha evitato di forzare l’auto e ha permesso di liberare il bambino in modo più rapido e sicuro.

La soluzione grazie alla tecnologia

L’applicazione per l’apertura remota del veicolo ha giocato un ruolo determinante nel salvataggio. I soccorritori hanno contattato telefonicamente il padre del bambino, che era al lavoro. Utilizzando il proprio smartphone, il padre è riuscito ad aprire l’auto da remoto, liberando il piccolo dopo circa 20 minuti di angoscia. La situazione si è risolta felicemente, con il bambino che è stato messo in salvo senza ulteriori complicazioni.

La tempestività dell’intervento

Il bambino, che si era trovato con le chiavi dell’auto in mano e aveva premuto accidentalmente il pulsante della chiusura centralizzata, era rimasto intrappolato all’interno del veicolo mentre la madre era impegnata a caricare la spesa. Con il sole che batteva ancora forte e la temperatura interna dell’auto in aumento, l’intervento tempestivo è stato fondamentale per evitare che la situazione peggiorasse. La rapida azione del giovane passante e la prontezza del padre hanno impedito conseguenze più gravi.