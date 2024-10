Bimbo ha un arresto cardiaco sulle montagne russe, i genitori costretti ad aspettare la fine della corsa per i soccorsi

Una giornata a Disneyland, per molti un sogno che si avvera, si è trasformata in un’esperienza drammatica per una famiglia durante un giro sulle montagne russe dei Guardiani della Galassia. Un bambino di 5 anni, Ernesto, è svenuto a circa 20 secondi dalla partenza della corsa, lasciando la madre, Christine, in uno stato di panico mentre cercava di svegliarlo senza successo.

Il malore sulle montagne russe

Christine ha condiviso l’incidente tramite un post su Facebook, descrivendo la sua angoscia e il terrore di tenere tra le braccia il corpo inerte del figlio mentre il giro continuava. Nonostante le sue urla e richieste di aiuto, nessuno è riuscito a intervenire fino a quando non sono scesi dalla giostra. Una volta a terra, ha adagiato Ernesto in un corridoio e ha iniziato le manovre di rianimazione.

Fortunatamente, il padre del piccolo è riuscito a trovare una coppia di paramedici fuori servizio che sono intervenuti immediatamente. Ernesto, intanto, stava avendo convulsioni, e il team ha dovuto utilizzare un defibrillatore portatile per riavviare il suo cuore.

Intervento tempestivo e salvataggio

Il personale di Disneyland ha prontamente assistito Christine, mentre i paramedici fornivano il soccorso necessario. Grazie all’intervento tempestivo, Ernesto è stato trasportato in ospedale in elicottero. Dopo gli esami, i medici hanno diagnosticato una patologia cardiaca genetica nota come CTV (Tachicardia ventricolare polimorfica catecolaminergica), che ha causato il suo svenimento.

Dopo un intervento chirurgico, Ernesto si è ripreso e ora sta bene, senza danni cerebrali o cardiaci, come confermato dal padre, che ha descritto il bambino come un “guerriero”. Ora è tornato a casa e ha già manifestato il desiderio di poter guidare la sua moto.