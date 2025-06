Il tribunale monocratico di Roma, giudice Alfonso Sabella, ha assolto nove attivisti di Ultima Generazione che nel maggio del 2023 gettarono liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi.

Nei confronti degli imputati la Procura della Capitale, che ha sollecitato l’assoluzione, contestava la violazione dell’articolo 518 duodecies relativo al “deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.

Cadute le accuse con la formula perché il fatto non sussiste e riconosciuta, al primo capo di imputazione, la particolare tenuità del fatto.

Il blitz del 21 maggio 2023

Il 21 maggio 2023 una decina di attivisti gettava un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, al centro di Roma. Con uno striscione per la campagna ‘non paghiamo il fossile’, anche considerato quello che sta accadendo “in Emilia Romagna”, i giovani ambientalisti, per sensibilizzare sulla loro causa, posizionati in piedi dentro alla Fontana, urlavano “il nostro paese sta morendo”, tra gli insulti dei passanti e dei turisti. A interrompere l’azione, la Polizia Locale sul posto. Non era reato. Con il Decreto sicurezza appena approvato lo sarà.